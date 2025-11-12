بحضور مدبولي.. انطلاق مؤتمر "السكان والصحة والتنمية البشرية" بعد قليل

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، الذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

يُعد المؤتمر أحد أبرز المنصات الدولية التي تجمع القادة وصنّاع السياسات والخبراء ورواد الابتكار لبحث التحديات والفرص في مجالات الصحة الشاملة، الديناميكيات السكانية، الهجرة، السياحة الصحية، تمكين الشباب، التعليم، الذكاء الاصطناعي، واقتصاد الرعاية، بهدف وضع رؤى وسياسات مستدامة تعزز الكرامة الإنسانية والمساواة والتنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

يأتي المؤتمر هذا العام ليؤكد التزام الدولة بدفع عجلة التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، من خلال معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، واستثمار الطاقات البشرية في بناء المستقبل.

يسعى المؤتمر إلى تحفيز صياغة سياسات عملية تستند إلى العدالة والابتكار، مع تعزيز الشراكات المجتمعية لبناء مجتمعات مرنة وشاملة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة واستدامة.

أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر

تتضمن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر هذا العام تعزيز التنمية البشرية المستدامة من خلال الاستثمار في التعلم مدى الحياة، والمهارات الرقمية، وضمان المساواة في فرص التعليم والعمل للجميع، وتعزيز العدالة الصحية والاجتماعية عبر توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، ودمج المحددات الاجتماعية للصحة ضمن السياسات العامة، مع إعطاء الأولوية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

كما تتضمن الأهداف تمكين الأجيال كافة عبر دعم المشاركة الفعالة في المجتمع، وتشجيع الشيخوخة الصحية والمنتجة، وإتاحة الفرص الكاملة لإطلاق طاقاتهم في مسارات التنمية.و تعزيز الهوية والتماسك الاجتماعي من خلال توظيف الثقافة والرياضة كوسائل فعالة لبناء الانتماء المجتمعي، وتعزيز المرونة والمشاركة المدنية، والاستجابة للتحديات العالمية المرتبطة بالهجرة، والتغير البيئي، والهشاشة السكانية، عبر تبني حلول مبتكرة قائمة على المعرفة، تتماشى مع التحولات العالمية الراهنة.

وتقيم وزارة الصحة والسكان معرض Smart Digital Health Gate ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة PHDC’25

المعرض يسلط الضوء على ثلاث ركائز رئيسية للتحول الرقمي: السجل الصحي الوطني الموحد لكل مواطن، يشمل تاريخه الصحي والفحوصات والأدوية والإحالات، والمنصة الوطنية للتكامل، التي تربط مقدمي الخدمة عبر جميع مستويات الرعاية، وحوكمة البيانات، لضمان الخصوصية ورفع الثقة العامة في المنظومة الصحية.

محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن النسخة الثالثة من المؤتمر ستطرح مجموعة من المحاور المتكاملة التي تعكس رؤية شاملة للتنمية البشرية، وتضع الإنسان في صميم السياسات العامة.

وأوضح عبدالغفار، أن محاور المؤتمر تشمل القضايا الصحية العالمية من خلال تعزيز ترابط الصحة مع التعليم والسكن والاقتصاد، من خلال سياسات عادلة تضمن تحسين جودة الحياة للجميع، والتغطية الصحية الشاملة من خلال تطوير نظم الرعاية الصحية لضمان خدمات ميسورة التكلفة وذات جودة، عبر تحسين التمويل والحوكمة والقوى العاملة الصحية.

وتابع أن محاور المؤتمر تشمل أيضًا اقتصاد الرعاية والتنمية الشاملة من خلال إبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأعمال الرعاية، ودعم مشاركة المرأة وتمكينها كركيزة للنمو المستدام، وكذلك الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية عبر تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتوسيع الوصول للخدمات والفرص العادلة، للحد من الفقر وتقليص الفجوات المجتمعية.

وأضاف "عبدالغفار" أن التعليم والتعلم مدى الحياة محور يركز بناء أجيال قادرة على مواكبة التحولات الحالية والمستقبلية، من خلال تعليم مرن، شامل، وداعم للاندماج الاجتماعي، فيما يركز الاستثمار في الشباب على إعداد الشباب بالمهارات والفرص اللازمة للمستقبل، وتمكينهم كشركاء فاعلين في التنمية والتحول الرقمي.

ولفت إلى أن الثقافة والرياضة والهوية الوطنية محور يتضمن توظيف القوة الناعمة لدعم الانتماء والفخر الوطني، وتعزيز التماسك المجتمعي وتمكين الشباب، بالإضافة إلى محور ديناميكيات السكان من خلال تحويل التحديات الديموغرافية المتعلقة بالشيخوخة والتحضر والهجرة إلى فرص للنمو الشامل.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى محور الشيخوخة الصحية وطول العمر من خلال توسيع نطاق الرعاية والدعم لكبار السن، وتعزيز مشاركتهم في الحياة المجتمعية والاقتصادية، وكذلك محور الهجرة والبيئة والهشاشة السكانية والتعامل مع تداعيات تغير المناخ والنزوح والهجرة عبر حلول مبتكرة تعزز القدرة على الصمود، أما محور الابتكار الرقمي فيعكس قيادة التحول في الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية عبر التكنولوجيا، مع ضمان الحوكمة والشمول والابتكار الأخلاقي.