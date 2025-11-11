كامل الوزير: مشاركة 500 شركة من 30 دولة في معرض TransMEA 2025

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، وزير النقل والصناعة، أن الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة «TransMEA 2025»، شهدت أكبر نسبة حضور منذ انطلاقه، بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة في مختلف مجالات الصناعة والنقل.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة الختامية للمعرض، أن فعاليات الدورة تضمنت تنظيم عدد من الندوات المتخصصة وورش العمل التخصصية في مجالات الصناعة والنقل المختلفة، بمشاركة نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات والمتخصصين.

وأشار إلى أنه تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم على هامش المعرض لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى في مجالي النقل والصناعة.

وأضاف الوزير أن المعرض شهد أيضًا إقامة “المعرض السلبي للصناعة”، الذي يمثل منصة متكاملة لربط الاحتياجات الاستيرادية بقدرات التصنيع المحلية، بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي، وتقليل الاستيراد، ورفع تنافسية الصناعة المصرية.

وأكد أن هذا المعرض يُعد ملتقى متميزًا للمُصنعين والموردين لتبادل الخبرات واستكشاف فرص توطين مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، بما يدعم تنمية الصناعة الوطنية ويوفر العملة الصعبة ويعزز سلاسل التوريد.

ولفت إلى أن النسخ السابقة من المعرض السلبي حققت نتائج إيجابية في توطين تصنيع عدد من مستلزمات الإنتاج بالشركات المحلية.

وتزامنت فعاليات المعرض مع انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، والتي تُجسّد أحد أهم أوجه التعاون العربي المشترك في مجال يُعد من أكثر المجالات تأثيرًا في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوطن العربي.