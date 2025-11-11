القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إعلان البنك المركزي تجاوز احتياطيات النقد الأجنبي حاجز الـ50 مليار دولار يمثل خبرًا إيجابيًا للغاية يعكس قوة ومتانة الاقتصاد المصري.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن هذه الزيادة المستمرة في الاحتياطي جاءت بعد 38 شهرًا من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي يشهد تصاعدًا مستمرًا وكبيرًا بفضل تلك الإصلاحات التي عززت قدرة الاقتصاد على الصمود والنمو والتحسن، الأمر الذي يمنح ثقة وطمأنينة كبيرة للمؤسسات الدولية والمستثمرين في الداخل والخارج.

وأكد مدبولي أن الارتفاع الأخير في الاحتياطي النقدي لم يأتِ نتيجة "أموال ساخنة"، بل هو ثمرة أداء قوي لقطاعات إنتاجية حقيقية في الاقتصاد المصري، مثل السياحة، والصناعة والتصدير، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحويلات المصريين في الخارج، التي وصفها بأنها دليل على ثقة المصريين في دولتهم واقتصادهم الوطني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إيرادات قناة السويس بدأت تشهد تعافيًا تدريجيًا وتسجل لأول مرة نموًا إيجابيًا مقارنة بالأشهر السابقة، معربًا عن تفاؤله بأن استقرار الأوضاع الإقليمية سيُسهم في عودة حركة السفن بقوة، مما سيدعم موارد البلاد من النقد الأجنبي ويعزز تعافي الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي أن الإجراءات التي تنفذها الدولة اليوم مكّنت مصر من تحقيق توازن حقيقي بين الموارد والاحتياجات من العملة الصعبة، بل وحققت في بعض الشهور فائضًا ساعد على زيادة الاحتياطي النقدي.

وشدد على أن العالم بدأ يدرك بوضوح مدى تعافي الاقتصاد المصري واستعادته لقوته، قائلاً: "الحمد لله، مصر أصبحت اليوم على الطريق الصحيح، ونشهد تدفقًا متزايدًا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وخاصة في الصناعة والتصدير والسياحة والأنشطة الإنتاجية، وده بفضل ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو المستدام".