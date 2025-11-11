رئيس الوزراء: القطار الكهربائي السريع نقلة تاريخية في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأسبوع الجاري شهد افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي للنقل، والذي استعرض أحدث ما وصلت إليه مصر في مجال تطوير البنية التحتية للنقل.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن من أبرز ما تم عرضه القطار الكهربائي السريع والنموذج الأولي له، مؤكدًا أنه واحد من أضخم المشروعات من نوعها على مستوى العالم، بطول يبلغ نحو 2000 كيلومتر.

وأضاف مدبولي أن الأثر الحقيقي لهذه الشبكة المتكاملة سيظهر بوضوح مع اكتمال المشروع، حيث ستسهم في نقل الأفراد والبضائع بكفاءة عالية، وتعزيز الترابط بين المدن والمناطق الصناعية والزراعية، مشددًا على أن استكمال منظومة النقل يتطلب تكامل شبكات الطرق مع النقل السككي لتكوين قاعدة قوية للتنمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم خلال المعرض أيضًا عرض عدد من أتوبيسات الكهرباء الجديدة، مؤكدًا أن الدولة تتجه للتوسع في إنتاجها محليًا واستبدال كامل أسطول هيئة النقل العام بها خلال الفترة المقبلة.

كما لفت إلى ما تم تحقيقه من تحديث شامل لقطارات المترو وقطارات النوم، مشيدًا بأن جميع هذه المشروعات تُنفذ داخل مصانع مصرية وبأيدٍ مصرية خالصة، بما يعكس حجم التطور الصناعي والتقني الذي وصلت إليه الدولة في هذا القطاع الحيوي.