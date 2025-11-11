انخفاض تعاطي المخدرات لأقل من 1% بعد تطبيق قانون فصل المتعاطين



أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن نسبة تعاطي المواد المخدرة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة انخفضت إلى أقل من 1% بعد تطبيق قانون فصل المتعاطين رقم 73 لسنة 2021، مشيرًا إلى أن السلامة على الطرق لا تتحقق فقط بتطوير البنية التحتية، بل من خلال منظومة متكاملة تشمل التشريعات والرقابة والتوعية.



وأوضح "عثمان"، خلال كلمته في اليوم الختامي لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA2025، أن احتمال وقوع الحوادث يزداد خمسة أضعاف حال كان السائق تحت تأثير المخدر، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارات النقل والداخلية والطب الشرعي للكشف على السائقين المهنيين، حيث تم فحص أكثر من 160 ألف سائق حتى الآن.



وأشار إلى أن الصندوق كثّف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، ما أسفر عن تراجع نسب التعاطي من 12% إلى نحو 0.7% فقط، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في حماية الأطفال وضمان بيئة نقل مدرسية آمنة.

