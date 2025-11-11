الاحتفال بأعياد الطفولة في قصر ثقافة القناطر الخيرية.. غدا

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالية فنية بقصر ثقافة القناطر الخيرية، في الحادية عشرة من صباح غد الأربعاء.

تتضمن فعاليات الاحتفالية عرضا لمواهب الطلبة من ذوي الهمم، يعقبه تقديم فني مميز لفرقة كورال قصر ثقافة روض الفرج من ذوي الهمم، كما يشهد الحفل تكريم الأطفال المشاركين بشهادات تقدير تشجيعًا لهم على تنمية قدراتهم الفنية والإبداعية.

ويصاحب الفعاليات افتتاح معرض للفنون التشكيلية يضم لوحات فنية من إبداع الطلبة الموهوبين في مجال الرسم، تجسد براءتهم ورؤيتهم الجمالية للعالم من حولهم.

تقام الاحتفالية تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتنظمها الإدارة العامة للتمكين الثقافي برئاسة د. هبة كمال، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة القليوبية برئاسة الفنان ياسر فريد، وذلك ضمن برنامج تقدمه هيئة قصور الثقافة للاحتفال بأعياد الطفولة في مختلف المواقع الثقافية التابعة لها بالمحافظات.