خريطة الأمطار وشبورة مائية.. تعرف على طقس الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضافت: تتكون شبورة مائية من 9:4 صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توقعت الهيئة وجود فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى توقعات بسقوط أمطار على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، والوجه البحري ومدن القناة، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وكذلك وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب شلاتين.