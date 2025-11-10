أكد الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم حزب "حماة وطن"، أن الهدف الاستراتيجي للحزب هو التربع على صدارة المشهد السياسي.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أكد العطيفي أن أي حزب سياسي يحترم ذاته لابد أن يكون هدفه الأساسي في يوم من الأيام أن يكون الحزب رقم واحد، مشيراً إلى أن هذا التنافس يصب في مصلحة المواطن.

ورداً على سؤال الحديدي، حول ما إذا كان الهدف هو الوصول إلى "حزب أغلبية أم أكثرية"، أكد قائلاً: "مش هقدر أحدد أغلبية أو أكثرية."

وكشف "العطيفي"، عن أعداد مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية الحالية، موضحًا أن المقاعد الفردية: 70 مرشحاً والقائمة: 54 مرشحاً.