رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025

كتب- أحمد جمعة:

شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، صباح اليوم في الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب2025، وأدلى بصوته في لجنته الانتخابية بمدرسة طارق بن زياد بالشيخ زايد ، مؤكداً على أهمية المشاركة الوطنية في هذه المرحلة الحاسمة من مسيرة الوطن الديمقراطية، ودورها في تعزيز مؤسسات الدولة وصنع القرار الذي ينعكس إيجابياً على مختلف القطاعات، بما فيها القطاع الصحي.

وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن ممارسة حق التصويت واجب وطني ومسؤولية جماعية، داعياً جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في البرلمان، والتي تعد حجر الزاوية لبناء وطن قوي وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن دعم سياسات الصحة العامة وتطوير المنظومة الصحية يرتبط بشكل مباشر بالقوانين والقرارات التي يشارك في صياغتها ممثلو الشعب، مشدداً على أن التزام كل مواطن بمسؤولياته الوطنية يعزز قدرة الدولة على اتخاذ القرارات الصحيحة والمستدامة، والتي تشكل دعماً أساسياً لجهود الدولة في تطوير منظومة صحية متقدمة، قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين.