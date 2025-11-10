إعلان

"الوزير" و"الجاسر" يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات بين مصر والسعودية

كتب : محمد نصار

05:43 م 10/11/2025

المهندس كامل الوزير والمهندس صالح بن ناصر الجاسر

كتب- محمد نصار:

وقع اليوم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل الخبرات في الطرق بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية، ممثلة بالمعهد القومي للنقل (المصري)، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للطرق السعودية.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن تعظيم العلاقات المصرية - السعودية، وفتح شرايين جديدة لها في ظل التحديات التي تحيط بمنطقتنا، هو النجاح بعينه، وذلك في إطار الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في البلدين، والتي تنتهج مبدأً واضحًا، وهو أن «مصر والسعودية... دائمًا معًا».

وأكد الوزير أن هذه الشراكة تعكس التزام البلدين بتعزيز منظومة النقل وتبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية والبحث العلمي في مجالات الطرق، مما يشكل فرصة قوية لتبادل الخبرات بين البلدين ويفتح آفاق التعاون والتطوير المشترك في مجالات البحث العلمي والتدريب وصقل المهارات الفنية للمتخصصين.

