السيسي يستقبل وفدًا روسيًا برئاسة أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، سيرجي شويجو، أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، وفايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي.



كما حضر من الجانب الروسي؛ نائب أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، ألكساندر فينيديكتوف، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو، ونائب مدير جهاز المخابرات الخارجية لروسيا الاتحادية، سيرجي ميخييف، والمسؤول بمجلس الأمن لروسيا الاتحادية، أندري ييفسييف، والمسؤولة بإدارة رئيس روسيا الاتحادية للسياسة الخارجية، ماريا بانيفا.



ووفق بيان، صرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استَهل اللقاء بطلب نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مُعربًا عن تقدير مصر لعلاقتها الوثيقة مع روسيا وما تشهده من تطور وزخم، وهو ما توج بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.



من جانبه، نقل أمين مجلس الأمن الروسي، إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس بوتين، مُؤكدًا حرص روسيا على مُواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع مصر والارتقاء بها، إلى جانب استمرار التشاور السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأوضح السفير محمد الشناوي، أن اللقاء تناول عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد الرئيس، في هذا الصدد، ضرورة مواصلة بذل الجهود لتحقيق الاستقرار في دول منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على وحدتها وسيادتها ومقدرات شعوبها.



كما شدد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة بكل مراحله، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع دون قيود.



وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة.



من جانبه، أشار الرئيس، إلى دعم مصر كل الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية والتوصل إلى سلام شامل.



وأضاف المُتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، واستعراض فرص تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والتجارية والاستثمارية.



كما تم التأكيد على أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه خلال القمة التي جمعت الرئيس بالرئيس الروسي أثناء زيارة الرئيس إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في مايو 2025.



وفي ذات السياق، تطرق اللقاء، إلى مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة النووية، وذلك إلى جانب ملفات أخرى، حيث شدد الرئيس على أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في قطاع السياحة.



واُختتم اللقاء بتأكيد أمين مجلس الأمن الروسي على تقدير بلاده للدور المصري في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التاريخ سيتذكر الدور الجوهري الذي يقوم به الرئيس لتحقيق الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا حرص روسيا على مُواصلة التنسيق مع مصر في هذا الإطار.



