إقبال كثيف من المواطنين في أول أيام انتخابات مجلس النواب بالدقي | صور

وداعًا للقديم.. 5 صور لقطارات المترو الجديدة قبل تشغيلها على الخط الأول

كتب- أحمد عادل:

شهدت لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء من التنظيم والانضباط داخل اللجان وخارجها.

وتواجد المواطنون أمام اللجنة منذ فتح أبوابها في التاسعة صباحًا، في مشهد يعكس حرص الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب.

وتُجرى المرحلة الأولى في 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، لاختيار 143 مقعدًا يتنافس عليها 1281 مرشحًا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيرة إلى توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية، وتوفير جميع المستلزمات داخل المقار الانتخابية.

كما شددت الهيئة على أهمية التزام الناخبين بالتعليمات المعلنة داخل اللجان أثناء عملية التصويت، وعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل سرادق الاقتراع، مؤكدة أن العملية تخضع لمتابعة دقيقة من منظمات محلية ودولية لضمان الشفافية والنزاهة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غدًا الثلاثاء لليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى، تمهيدًا لبدء أعمال الفرز عقب غلق اللجان مباشرة.

اقرأ أيضًا:

بدء التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)

وزيرة التضامن تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 | فيديو وصور