اليوم.. انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الأولى بانتخابات النواب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

07:00 ص 10/11/2025

انطلاق تصويت المصريين بالانتخابات

تنطلق اليوم الإثنين، عملية تصويت المصريين المقيمين بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر، والتي تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة التاسعة مساءً خلال يومي الاقتراع.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 60 لسنة 2025، بتحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية والفرز للمرحلة الأولى والثانية فى انتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 10893 لجنة على مستوى الجمهورية، بينها 5606 لجنة بالمرحلة الأولى و5287 لجنة بالمرحلة الثانية.

انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب لجان الانتخابات الوطنية للانتخابات

