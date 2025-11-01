كتب- محمد نصار:



تلقت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا اليوم السبت، بشأن الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية، لتطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير .



يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير والذي من المقرر أن يشهده مساء اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور دولي رفيع المستوى من الملوك والأمراء والرؤساء ورؤساء الحكومات .

وأكدت عوض أن جهود وزارة التنمية المحلية في مجال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري جزء حيوي من الرؤية الشاملة للمشروع، والذي لا يقتصر على كونه متحفًا عالميًّا فقط، بل أصبح نواة لتطوير منطقة كاملة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن جهود الوزارة تركزت في رفع كفاءة وتطوير الطرق والشوارع الرئيسية والمحورية المؤدية إلى المتحف؛ مثل طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، وتحسين شبكة الإنارة العامة لتعزيز المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة، وإعادة تأهيل واجهات المباني والمحلات التجارية الواقعة على الطرق المؤدية إلى المتحف، ويشمل ذلك طلاء الواجهات، وتركيب لوحات إعلانية موحدة ومتناسقة، وإزالة الإشغالات والتعديات وتنفيذ مشروعات للتشجير وزراعة المسطحات الخضراء على طول الطرق وفي الميادين القريبة؛ لتحسين الهوية البصرية وتحسين جودة الهواء.



وأكدت عوض أن جهود وزارة التنمية المحلية في تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الجديد هي جهود تكميلية وتنظيمية تهدف إلى تحويلها من مجرد موقع لبناء ضخم إلى منطقة جاذبة ومتكاملة بهدف خلق تجربة متميزة للسياح تبدأ من لحظة دخولهم المنطقة وحتى انتهاء زيارته، وتعكس الصورة الحضارية لمصر التي تليق بتاريخها العريق ومستقبلها الطموح.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يترجم توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتحقيق نقلة نوعية في المظهر الحضاري للمنطقة، وتقديم صورة مشرفة لمصر تستحق مكانتها بين دول العالم"، حيث يمثل هذا المشروع نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وإظهار الوجه الحضاري لمصر، بما يليق بتاريخها العريق ومستقبلها الطموح؛ حيث يسهم بشكل مباشر في دعم المنتج السياحي المصري ويخدم خطة الدولة للتطوير الشامل .

وأوضح التقرير الذي استعرضته الدكتورة منال عوض، اليوم السبت، من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، أنه تم التنسيق مع محافظة الجيزة لحصر أعمال التطوير المطلوبة بدءًا من ميدان الرماية، وحتى نفق حازم حسن بطول 7.5 كم ومتوسط عرض 33م؛ حيث بلغت تكلفة أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف الطرق بالمنطقة بتكلفة إجمالية 232.151 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية للعام المالي 2023/ 2024.

وأشار التقرير إلى أن أعمال التطوير شملت كذلك تقوية وإعادة رصف طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوي بإجمالي مبلغ مئتين وواحد مليون جنيه ومئة وثلاثة وخمسين ألف جنيه، وأعمال إنارة للطريق بإجمالي مبلغ خمسة وعشرين مليونًا وتسعمئة وخمسة عشر ألف جنيه، وتنفيذ آبار (قايسونات) وبالوعات صرف مياه الأمطار بالطرق بدايةً من الطريق الدائري حتى محور 26 يوليو بإجمالي مبلغ أربعة ملايين وسبعمئة وستة آلاف جنيه، وشملت أعمال التطوير أيضًا رفع 330 ألف طن تراكمات من المخلفات من المناطق المؤدية بتكلفة 57 مليون جنيه .

