أول تعليق من شيخ الأزهر على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إن الأزهر الشريف يحمد الله سبحانه وتعالى كثيرًا على أن هيَّأ الأسباب لوضع نهاية لقتل الضعفاء والمستضعفين في غزة، ليُحيِّي بكل التقدير والاعتزاز الجهود التي بُذلت لوقف هذا العدوان.



وأضاف شيخ الأزهر، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، اليوم، أن الأزهر يُقدِّر عاليًا الجهود المخلصة التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والجهد الذي قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفرق الوسطاء والمفاوضون، وكل الدَّاعمين لهذه المبادرة المهمة.



وثمن الأزهر، استجابة الفصائل الفلسطينية المفاوِضة، وإصرارهم على التوصل إلى حلٍّ فوريٍّ لوقف العدوان، وندعو الله أن تكون هذه المبادرة خطوةً في طريق استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، ودولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وأن ينعم بحياةٍ مستقرةٍ كريمة، وأن يعمَّ السلام شعوب المنطقة كلها، بل شعوب العالم أجمع.



