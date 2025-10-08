البرلمان الإسباني يوافق على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

(د ب أ)

وافق البرلمان الإسباني على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وكان رئيس الوزراء اليساري، بيدرو سانشيز، قد أصدر القرار بمرسوم قبل أكثر من أسبوعين، لكنه كان بحاجة إلى مصادقة البرلمان خلال 30 يوما.

وجاءت نتيجة التصويت بـ 178 صوتا مؤيدا مقابل 169 صوتا معارضا، معظمها من أحزاب اليمين المحافظ واليمين المتطرف.

وحتى اللحظة الأخيرة، لم يكن من المؤكد ما إذا كان سانشيز سيحصل على الأغلبية المطلوبة لهذا الإجراء.

وفي النهاية، أيد حزب "بوديموس" اليساري الاسباني قرار فرض الحظر على الرغم من انتقاده لبعض بنوده.

ووصفت زعيم الحزب، إيون بيلارا، العقوبات المفروضة على إسرائيل بأنها "زائفة" لأنها ليست كافية.

وقالت الحكومة الإسبانية إن الهدف من الحظر والإجراءات المصاحبة له هو المساهمة في "وقف الإبادة الجماعية في غزة".

ويشمل الحظر منع تجارة الأسلحة، وكذلك السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي.

كما يشمل الحظر منع عبور شحنات الوقود المخصصة للاستخدام العسكري والمتجهة إلى إسرائيل عبر الموانئ والمجال الجوي الإسباني.