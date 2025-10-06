هنَّأ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جموع المصريين بذكرى يوم العبور العظيم، مؤكدًا أن الوزارة تشارك في الاحتفال بالعبور ببذل مزيد من الجهد وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مجال الموارد المائية في ربوع سيناء، تعود بالنفع على كل المصريين، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات جرى تنفيذها في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء .

ووجَّه سويلم إلى العاملين بالوزارة، بمختلف تخصصاتهم، بأهمية استلهام روح أكتوبر في كل المهام المكلفين بها والمشروعات المسؤولين عن تنفيذها .

وأشار سويلم إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تعد ثاني أكبر محطة على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميًّا، منوهًا بما تمثله هذه المحطة والمسارات الناقلة للمياه المنتجة منها لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء من خطوة كبرى في مجال دعم التنمية في سيناء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر من خلال استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية من خلال مشروع تنمية شمال سيناء، موضحًا أنه يجري العمل بالمسارين الناقلين (١) و(٢) بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو ٨٥% لري زمام ٢١٠ آلاف فدان .

ويجري العمل على تنفيذ (٢٤) مأخذًا على ترعة الشيخ جابر لري مساحة ١٢٠ ألف فدان بمنطقتَي رابعة وبئر العبد، وتم نهو الأعمال بعدد ٢١ مأخذًا، وجار العمل في (٣) مآخذ أخرى والمتوقع نهوها قريبًا، وجار متابعة أعمال التشغيل التجريبي لتلك المآخذ، وتم نهو أعمال التغذية الكهربائية لجميع محطات المآخذ، ونهو أعمال التغذية الكهربائية لزمامات (٢١) مأخذًا، وجار استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات (٣) مآخذ أخرى .

وتابع الوزير: كما سبق أن قامت وزارة الموارد المائية والري بالانتهاء من تنفيذ كل أعمال شبكتَي الري والصرف العامة وجار أعمال الزراعة بزمام (٩٩) ألف فدان بمنطقتَي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق .

وقامت الدولة المصرية بإنشاء (١٧) تجمعًا تنمويًّا وسكنيًّا بشمال وجنوب سيناء، تشتمل على مكونات آبار جوفية وأراضٍ زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالي في سيناء .

واستطرد سويلم: وفي مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار يجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتَي شمال وجنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ (٥٦١) منشأ متنوعًا عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات، والتي لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية .