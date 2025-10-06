الرئيس السيسي: ملحمة أكتوبر علمتنا أن النصر لا يمنح بل ينتزع

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، أن ملحمة أكتوبر العظيمة يستلهم منها الدروس والعبر وأن النصر لا يمنح بل يتنزع، مضيفا أن التخطيط المحكم والعمل المخلص الدؤوب بين مؤسسات الدولة وتماسك الجبهة الداخلية واليقين بنصر الله هي مفاتيح النصر والمجد.

وقال الرئيس السيسي - في كلمة متلفزة له اليوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة - "في هذا اليوم المجيد نقف جميعا وقفة عزة وفخر نحيي فيها ذكرى يوم خالد في تاريخ ووجدان الأمة يوم السادس من أكتوبر عام 1973 ذلك اليوم الذي أضاف لمصر والعرب جميعا فخرا ومجدا.. إنه يوم الانتصار العظيم.. يوم العبور.. يوم وقف فيه العالم احتراما وإجلالا لعظمة وإرادة المصريين ولوحدة القرار العربي".

ووجه الرئيس السيسي، في هذه الذكرى العطرة، تحية خالصة إلى روح القائد العظيم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام صاحب القرار الجريء والرؤية الثاقبة الذي قاد الأمة بحكمة وشجاعة نحو النصر والسلام.. وإلى قادة القوات المسلحة وكل ضابط وجندي وكل شهيد ارتقى إلى السماء وكل جريح نزف من أجل الوطن وكل من لبى نداء مصر في تلك اللحظة الفارقة من تاريخها لتظل راية مصر خفاقة شامخة.

وأضاف "نستحضر هذه الذكرى العظيمة.. فاننا لا نحييها لمجرد الاحتفال بل لنستلهم منها الدروس والعبر، لقد علمتنا ملحمة أكتوبر أن النصر لا يمنح بل ينتزع، وأن التخطيط المحكم والعمل المخلص الدؤوب والتنسيق بين مؤسسات الدولة وتماسك الجبهة الداخلية واليقين بنصر الله هي مفاتيح النصر والمجد.. قال تعالى "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم".. وبهذا اليقين انتصرت مصر وبهذا اليقين ستظل منتصرة باذن الله إلى يوم الدين".