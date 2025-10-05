القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانا للجماهير



كتب- محمد سامي:

قررت القوات المسلحة، فتح المتاحف العسكرية مجانا لاستقبال الجماهير حتى يوم 6 من أكتوبر الجاري، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر، ومتحف بورسعيد الحربي، ومتحف العلمين العسكري، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية والتعريف بأمجاد وبطولات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة وتضحياتهم فداء لعزة الوطن وصون قدسيته.