إعلان

بعد ارتفاع منسوب مياه النيل.. الري تكشف حقيقة غرق محافظات طرح النهر

كتبت -داليا الظنيني :

06:30 ص 05/10/2025

غرق منازل طرح النهر في أشمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن ما جرى خلال الأيام الماضية ليس غرقًا للمحافظات كما يروّج البعض، وإنما هو غمر طبيعي لأراضي طرح النهر نتيجة ارتفاع منسوب المياه في فصل الصيف.

وأوضح "غانم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن الوزارة أرسلت تحذيرات مسبقة للمحافظات المعنية، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله عبر بعض المواقع من حديث عن غرق مدن ومحافظات غير صحيح ومبالغ فيه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري أن أراضي طرح النهر مخصّصة بالأساس للزراعة في الموسم الشتوي فقط، ويتم منحها للأفراد بحق انتفاع وليس بعقود إيجار دائمة، لافتًا إلى أن إقامة المباني على هذه الأراضي يُعد مخالفة صريحة لأنها تقع تحت ولاية الوزارة وتُعتبر جزءًا أصيلًا من نهر النيل.

وشدد غانم على أن غمر هذه الأراضي في الصيف أمر طبيعي ومتكرر، والوزارة على دراية كاملة بارتفاع المناسيب خلال هذه الفترة من العام، مبينًا أن القبول بحق الانتفاع يرتبط بفهم المستفيدين لهذه الطبيعة الموسمية.

اقرأ أيضًا:

"تتغير بالكامل".. 15 صورة ترصد ما يحدث داخل حديقة الحيوان

اللانشون أبرزها.. معهد التغذية يحذر من تناول هذه الأطعمة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طرح النهر فيضان النيل وزارة الري غرق منازل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

7 ساعات من النقاش.. تفاصيل موافقة اللجنة الخاصة على تعديل "الإجراءات الجنائية"
مصدر أمني: وفدا حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة خلال يومين لبحث ملف الأسرى
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند