بعد ارتفاع منسوب مياه النيل.. الري تكشف حقيقة غرق محافظات طرح النهر

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن ما جرى خلال الأيام الماضية ليس غرقًا للمحافظات كما يروّج البعض، وإنما هو غمر طبيعي لأراضي طرح النهر نتيجة ارتفاع منسوب المياه في فصل الصيف.

وأوضح "غانم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن الوزارة أرسلت تحذيرات مسبقة للمحافظات المعنية، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله عبر بعض المواقع من حديث عن غرق مدن ومحافظات غير صحيح ومبالغ فيه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري أن أراضي طرح النهر مخصّصة بالأساس للزراعة في الموسم الشتوي فقط، ويتم منحها للأفراد بحق انتفاع وليس بعقود إيجار دائمة، لافتًا إلى أن إقامة المباني على هذه الأراضي يُعد مخالفة صريحة لأنها تقع تحت ولاية الوزارة وتُعتبر جزءًا أصيلًا من نهر النيل.

وشدد غانم على أن غمر هذه الأراضي في الصيف أمر طبيعي ومتكرر، والوزارة على دراية كاملة بارتفاع المناسيب خلال هذه الفترة من العام، مبينًا أن القبول بحق الانتفاع يرتبط بفهم المستفيدين لهذه الطبيعة الموسمية.

اقرأ أيضًا:

"تتغير بالكامل".. 15 صورة ترصد ما يحدث داخل حديقة الحيوان

اللانشون أبرزها.. معهد التغذية يحذر من تناول هذه الأطعمة