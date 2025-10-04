إعدام 13 أسدًا بحديقة حيوان الجيزة.. وزير الزراعة يكشف السبب والبديل

كتب- محمد نصار:

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل إعدام 13 أسدًا داخل حديقة الحيوان بالجيزة إثر إصابتهم بمرض معدٍ وخطير.

وقال "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، إن لجنة متخصصة من هيئة الخدمات البيطرية أوصت بضرورة الإعدام الرحيم للحيوانات المصابة، منعًا لانتشار العدوى وحفاظًا على بقية الحيوانات داخل الحديقة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على استكمال أعداد الحيوانات واستعواض ما نُقص منها، مؤكدًا أن حديقة الحيوان ستُعاد افتتاحها بعد الانتهاء من أعمال التطوير، بما يعكس صورة حضارية تليق بمكانة مصر وتكون مصدر فخر للمصريين.

