''الثقافة'' تنظم أول معرض للكتاب بمترو الأنفاق



تستعد وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة النقل، لتنظيم أول معرض للكتاب في محطة "الأوبرا" بمترو الأنفاق على مدار أيام 5 و6 و7 أكتوبر 2025، بمشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمجلس الأعلى للثقافة، وأكاديمية الفنون، والمركز القومي للترجمة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل.



يأتي المعرض في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بالتعاون مع عدد كبير من مؤسسات الدولة تحت شعار "وفرحت مصر.. من بعد النصر".



وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن هذه المبادرة تأتي بدعم من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بهدف تعزيز الوعي بالتاريخ المصري وتقديم محتوى راقٍ يعبر عن الهوية المصرية للمواطنين خلال تنقلاتهم.



ووجَّه وزير الثقافة، الشكر للفريق كامل الوزير، على هذا الدعم لهذه المبادرة، التي تأتي امتدادًا للتعاون الثقافي المشترك الذي بدأ بتوظيف شاشات مترو الأنفاق والقطار السريع لعرض مواد فيلمية وتوعوية في عدد من الأنشطة الثقافية الكبرى التي تبنتها الوزارة في إطار مبادرة عزة الهوية المصرية وكانت بدايتها احتفالية "نجيب محفوظ في القلب" في أبريل الماضي تلتها مبادرة الاحتفاء بالسيرة الهلالية والشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي "الخال"، أحد أبرز رواتها وموثقيها، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.



وتابع: "ثم مبادرة "النيل عنده كتير"، والتي تم فيها عرض مقاطع فيديو ومواد أرشيفية توثق ارتباط النيل بالهوية المصرية، من أبرزها، مجموعة نادرة من اللوحات التي رسمها المستشرقون للنيل خلال القرنين الثامن والتاسع عشر، تعكس نظرة العالم لهذا الرمز الحضاري".



كما أعرب عن امتنانه للتعاون الصادق والتسهيلات التي قدمتها الهيئة القومية للأنفاق برئاسة الدكتور طارق حامد جويلي ومساعديه وفريق عمله، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وزارة الثقافة لدمج الثقافة في الفضاءات العامة، وتعريف الأجيال الجديدة برموز الهوية المصرية وقيمها الحضارية.



ومن المقرر أن تستمر عروض المبادرة طوال شهر أكتوبر، على أن يشهد التعاون بين وزارتي الثقافة والنقل امتدادًا في مناسبات وطنية وثقافية قادمة.