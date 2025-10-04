إعلان

رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر

كتب- محمد نصار:

10:57 ص 04/10/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

وقدم رئيس مجلس الوزراء - في برقيته - أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات للقائد العام للقوات المسلحة ولجميع أبناء القوات المسلحة البواسل؛ بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم، الذي قدم فيه رجال القوات المسلحة أرواحهم ودمائهم دفاعًا عن الوطن.

وأكد أن جيل أكتوبر العظيم حقق نصرًا يعد أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، بما قدموه من تضحيات وبطولات، وأثبتوا للعالم أجمع أنه لا تهاون مع مُعتدٍ ولا تفريط في حبة رمل من أرضنا.

وبهذه المناسبة، دعا الدكتور مصطفى مدبولي، المولى عز وجل أن يحفظ رجال قواتنا المسلحة درعًا واقية للوطن ضد أي محاولات للنيْل منه أو العبث بأمنه وسلامته، وأن يظل حافظًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصرنا الغالية في جميع ربوعها، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

