تفاصيل لقاء رئيس جهاز حماية المنافسة مع رؤساء الأجهزة الإفريقية

عقد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية، وذلك على هامش الاجتماع الثاني لرؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والذي استضافته القاهرة.

حيث اجتمع ممتاز مع كل من البروفيسور أحمد دخينيسة رئيس مجلس المنافسة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وخديجة نغاسونغوا رئيس جهاز حماية المنافسة التنزاني، وديفيد كيمي رئيس جهاز حماية المنافسة الكيني، وفيسيا بورانجا، رئيس المجلس الوطني للمنافسة للتشاد، ويونيس فيري المديرة التنفيذية لهيئة المنافسة وحماية المستهلك بزامبيا، ومينانو نكون الأمين العام لمفوضية المنافسة في كوت ديفوار، وفيبين ناوجاه المدير التنفيذي لمفوضية المنافسة في موريشيوس، ونداليكوكولي فيتاليس مواشيميكا الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة في ناميبيا، وفريدريك أوماتسيين رئيس العمليات بالمفوضية الفيدرالية للمنافسة بنيجريا.

وفي ضوء هذه الاجتماعات الثنائية تم بحث أوجه التعاون المشترك، والوقوف على آخر المستجدات بشأن سياسات المنافسة والإنفاذ الفعال لأحكام القانون، والتباحث بشأن الاحتياجات التدريبية الخاصة بالفرق الفنية للعاملين بأجهزة المنافسة الأفريقية، والفرص التدريبية التي يمكن أن يقدمها جهاز حماية المنافسة المصري لبناء قدرات وتبادل الخبرات.

وخلال تلك الاجتماعات تم الاتفاق على بلورة ما تم الاتفاق عليه من أوجه للتعاون المشترك في مذكرات تفاهم توقع من الجانبين في أقرب وقت ممكن حتى تدخل حيز النفاذ.

ومن جانبه أعرب الدكتور ممتاز عن سعادته بالالتقاء بالأشقاء من الدول الأفريقية الذين أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في بلدهم الثاني مصر، وأن الاجتماعات الثنائية أسفرت عن تعزيز فرص التعاون المستقبلي مع النظراء وتعميق العلاقات الثنائية بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

كما أكد حرص الجهاز على تنفيذ توجهات الدولة المصرية في التوسع في التعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة بالقارة الأفريقية، وتقديم الدعم الفني اللازم لها من أجل بناء القدرات المؤسسية والبشرية لتلك الأجهزة بما يضمن فاعليتها فى التصدي للممارسات الاحتكارية المحلية والعابرة للحدود وينعكس إيجابًا على نمو اقتصاديات الدول الأفريقية ويحقق آمال مواطنيها.

