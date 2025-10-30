أكد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر ورئيس مجلس إدارة جريدة الطريق، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا تاريخيًا عالميًا ورسالة من مصر إلى الإنسانية كلها، تُجسد عبقرية الشعب المصري وقيادته في الحفاظ على تراثها وبناء مستقبلها.

وقال بركات في تصريحات له اليوم، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت أن تحول حلم المتحف المصري الكبير إلى واقع حضاري ضخم يُفاخر به العالم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق هو رمز لقوة الدولة المصرية الحديثة، وقدرتها على صون تاريخها وتقديمه في أبهى صورة للأجيال القادمة.

وأضاف رئيس حزب أبناء مصر أن افتتاح المتحف المصري الكبير لا يمثل فقط إنجازًا أثريًا أو معماريًا، بل هو تأكيد على عظمة مصر ودورها الرائد في الحضارة الإنسانية، حيث يجمع المتحف آلاف القطع الأثرية النادرة التي تروي قصة الإنسان المصري منذ آلاف السنين وحتى اليوم.

وأكد بركات أن رؤية الرئيس السيسي في الجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية الثقافية هي ما جعلت مصر اليوم تخاطب العالم من قلب حضارتها، لتُثبت أن التنمية ليست أرقامًا فقط، بل قيمٌ وإنجازات تعيد للأمة ثقتها بنفسها ومكانتها بين الشعوب.

واختتم المهندس مدحت بركات تصريحه قائلاً:

“المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى أو معرض، بل هو ملحمة وطنية شارك فيها المصريون جميعًا، ورسالة فخر وعزة بأن مصر كانت وستظل دائمًا قلب التاريخ وضمير الإنسانية.