

رفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة درجة الاستعداد القصوى، في إطار خطة العمل، واستعداداها لمراسم وفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير،

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية، وتجهيز وحدات توليد متنقلة وتوزيعها على مختلف الأماكن والمنشآت في نطاق منطقة المتحف في إطار تفعيل خطة تأمين كهربائية شاملة لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواقع، بما في ذلك محيط المتحف والمناطق الأثرية والمطارات والمحاور الرئيسية والفرعية والفنادق والمستشفيات والمرافق الحيوية، وذلك مع الحرص على إبراز كفاءة وجاهزية قطاع الكهرباء، وقدرته على دعم الفعاليات القومية والعالمية بأعلى معايير الموثوقية والجودة والحفاظ على الهوية البصرية للشبكة الكهربائية بما يعكس عظمة الحضارة المصرية.



وتابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنهاء كافة الإجراءات والاختبارات، وعمل لجان التنسيق المشتركة مع الجهات المعنية لتأمين التغذية الكهربائية في ضوء خطة العمل التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لمراجعة الخطوط والشبكات، وأعمال الاختبارات الفنية والصيانة الوقائية لمحطات المحولات المغذية للمتحف ومراكب الشمس والممشى السياحي، إلى جانب تدعيم الكابلات الاستراتيجية ورفع موثوقية الشبكة، وإجراء أعمال الصيانة الوقائية لمحطات المحولات وتأمين أبراج وخطوط النقل والمحولات، وكذلك برامج الصيانة الشاملة للمكونات والتي تمت لشبكات التوزيع المغذية للمتحف والمناطق الأثرية والمطارات والفنادق ومسارات حركة الوفود المشاركة.



قال الدكتور محمود عصمت أن خطة التأمين الكهربائي شملت المواقع الحيوية والاستراتيجية من مطاري القاهرة وسفنكس الدوليين، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والسنترالات، والمنشآت الشرطية والمستشفيات ومترو الأنفاق وغيرها، مؤكدًا الدفع بما يقرب من 80 وحدة توليد كهرباء متنقلة بقدرات اجمالية تصل إلى 30 ألف كيلووات وتم توزيعها بشكل استراتيجي للعمل كوحدات طوارئ لتغطية الأحمال الحيوية الخاصة بالاحتفالية، موضحا العمل من خلال خطة تنفيذية متكاملة وغرفة عمليات رئيسية بالإدارة العامة لإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع الشركات التابعة والتحكم القومي والإقليمي والمحلي، لمتابعة الموقف التنفيذي لكافة الإجراءات لحظة بلحظة طوال أيام الفعاليات.



وأضاف أن "الكهرباء" كانت حاضرة طوال الفترة الماضية خلال العروض التجريبية للفاعليات، وتم اختبار كفاءة مولدات الكهرباء، وعمل التصوير الحراري لجميع المحطات، ورفع درجة تأمين التغذية الكهربائية لها، وتوجيه التحكم القومي للقاهرة بعدم إجراء أية مناورات، أو صيانة، مع رفع أجهزة طرح الحمل لأي مصادر تغذية كهربائية للمطارات والفنادق خلال الفعاليات وتكثيف أعمال الحراسة والتأمين لكافة مسارات الخطوط الهوائية، والأبراج المغذية للمحطات الرئيسية الواقعة داخل نطاق الحدث، وكذلك عمل نقاط متقدمة لسيارات التحكم وفرق الصيانة للتعامل الفوري مع أي أعطال قد تحدث والتوجيه بتجهيز الفنيين مزودين بالمهمات والأدوات اللازمة للتدخل السريع.