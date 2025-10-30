قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد أهم حدث حضاري في القرن الـ 21 ولا نظير له.

وأضاف جمعة في تصريحات له، اليوم، أن المتحف المصري الكبير هو أكبر وأهم متحف في العالم لآثار وكنوز وتراث حضارة واحدة هي الحضارة المصرية ولنا أن نفخر بها وعلينا أن نبني عليها.

كان الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد مناسبة ثقافية أو أثرية، بل هو حدث وطني كبير يعبر عن تقدير مصر لتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، ويبعث رسالة إلى العالم تؤكد أن الأمة التي صانت آثارها بإتقان، قادرة على أن تصون قيمها وهويتها ومبادئها الأصيلة.



وأضاف مفتي الجمهورية أن الإسلام دعا إلى عمارة الأرض وحفظ معالمها، وأن العناية بالآثار والتراث الإنساني تأتي في إطار حفظ الأمانة التي استخلف الله فيها الإنسان، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون منارة عالمية للحضارة الإنسانية، ونافذة تُطل منها مصر على العالم بروحها المبدعة وحضارتها الراسخة.