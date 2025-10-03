شوقي علام: الأحكام الفقهية لا تكتمل دون فهم لطبيعة المجتمع وظروفه

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن مفهوم "فقه الواقع" يمثل أحد المرتكزات الأساسية في عملية الإفتاء، موضحًا أن الفتوى لا تكتمل إلا من خلال الجمع بين فهم النصوص الشرعية واستيعاب مقاصدها، وإدراك الواقع الذي تُنزل عليه الأحكام، ثم يأتي بعد ذلك فقه التنزيل الذي يربط بين النص والواقع بصورة عملية دقيقة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "بيان للناس"، على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الواقع يختلف باختلاف المكان والزمان والظروف، مستشهدًا بما واجهه النبي ﷺ عند انتقاله من مكة إلى المدينة المنورة، حيث اختلفت البيئة الاقتصادية والاجتماعية، فنشأت عقود وتعاملات جديدة فرضتها طبيعة المجتمع الزراعي في المدينة مقارنة بمكة.

وأضاف أن فهم الواقع في أي مجتمع لا ينفصل عن أبعاده التاريخية والحضارية والثقافية، مشيرًا إلى أن الشخصية المصرية – على سبيل المثال – ليست وليدة اللحظة، وإنما تشكلت عبر تداخل حضارات وثقافات متعددة، بل إن اللغة نفسها تحمل آثارًا من الحضارة الفرعونية القديمة إلى جانب تأثيرات لغات أخرى.

وأكد شوقي علام أن المفتي لا يمكن أن ينفرد دائمًا بفهم الواقع وحده، بل يحتاج إلى الاستعانة بالمتخصصين في مختلف المجالات لفهم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، نظرًا لتعقيد الواقع وتشعبه، وهو ما يجعل دراسة "فقه الواقع" أمرًا حيويًا لإصدار الفتوى الصحيحة المنضبطة التي تراعي النصوص الشرعية والظروف المجتمعية معًا.

