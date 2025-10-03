كتب- محمد شاكر:

أثار ضم لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ -التي تنظمها الجامعة الأمريكية- الباحثَ اليهودي رافائيل كوهين إلى أعضاء اللجنة، جدلاً كبيراً في الوسط الثقافي، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ومن جانبه، علق الكاتب السوداني حمور زيادة عضو لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ قائلا: "القليل جدا الذي أعرفه عن كوهين أنه أستاذ جامعي أمريكي، لم أفكر في ديانته، وأعتقد أنها معلومة غير مهمة".

وأضاف زيادة في تصريحات لمصراوي: "لا مشكلة لدي مع معتنق أي ديانة، وأجد فكرة انتقاد عقيدة المحكم مخيفة".

وتابع زيادة: "أظن أن هناك فرقا واضحا بين اليهودي والصهيوني، بل لم يعد هناك ضرورة لأن تكون يهودياً حتى تكون صهيونياً، أما ديانة الرجل فلا يمكن محاسبته عليها".

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ تضم في عضويتها الكاتب السوداني حمور زيادة والدكتورة مي تلمساني والناقد سيد محمود وترأسها الدكتورة هدى الصدة.