أعمال غنائية عالمية للمكسيكية أندريا باياردو على مسرح الجمهورية

كتب- محمد شاكر:

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وسفارة المكسيك بالقاهرة حفلا غنائياً بعنوان "قلب مكسيكى.. وصوت عالمى" للمغنية أندريا باياردو، وذلك في الثامنة مساء الخميس 29 أكتوبر على مسرح الجمهورية.

يأتى الحفل تجسيداً لخطط وزارة الثقافة الهادفة إلى مد جسور التعاون الإبداعى مع مختلف دول العالم ويتضمن مختارات غنائية منها ما لا أملك، السهل، أنا غلط وهو صح، الباكية، السيئ، عروسة لعبة، الحمامة السوداء، الجذور، أجنحة العقرب، روح منطلقة، المسممة، أتمنى لك حظ سعيد وحلوة يا بلدى.

جدير بالذكر أن أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفنى الحالى 2025 - 2026 تشهد فعاليات دولية متنوعة لمجموعة من المبدعين والفرق العالمية لتعزيز التبادل الثقافي، وإثراء المشهد الثقافى المحلي.