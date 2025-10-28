علاج مجاني وفئة جديدة.. توجيهات رئاسية بشأن صندوق تكريم الشهداء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على التقرير السنوي لأنشطة الصندوق، حيث استعرض رئيس مجلس إدارة الصندوق الموقف التنفيذي لمُجمل ما قدمه الصندوق من أنشطة وخدمات ومُبادرات خلال العام المالي 2024-2025، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.

وقد أثنى الرئيس على الخدمات المُقدمة من جانب الصندوق لصالح المُستفيدين، مُشيدًا بجهود القائمين عليه، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع أجهزة الدولة المعنية، وهو ما عزز من قدرات الصندوق على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين.

وذكر المُتحدث الرسمي، أن الرئيس صدق على مبادرة "مصر معاكم"، لرعاية القصر من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية، والضحايا المدنيين، وكذا المصابين القصر من المدنيين، المستفيدين من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن يتم البدء في تنفيذ المبادرة اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك تحت رعاية البنك المركزي، مع استثمار المبالغ المقررة لصالح المستفيدين من المبادرة بواسطة شركة مصر لتأمينات الحياة، بحيث يتم صرف المبالغ المستحقة مع بلوغ القاصر سن الرشد.

وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه كذلك بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح الإعفاءات والتخفيضات في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، والمعاهد العليا الخاصة لأبناء الشهداء والمصابين المستفيدين من الصندوق.

كما وجه بقيام وزارة الصحة والسكان بعلاج المدنيين المستفيدين من الصندوق غير الخاضعين للتأمين الصحي مجانًا بدون مقابل، وذلك في كافة مستشفيات وزارة الصحة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس اطلع على عدد من مبادرات الصندوق لصالح أسر الشهداء والمستفيدين من الصندوق، وذلك مع كل من الأزهر الشريف، ووزارات الشباب والرياضة، التنمية المحلية، الأوقاف والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات للمستفيدين من الصندوق.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وافق على ضم شهداء وزارة الخارجية من المتوفين أثناء أداء مهامهم بالخارج إلى المستفيدين من الصندوق.

اقرأ أيضًا:

نشاط رياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر

إثيوبيا تبني سدًا جديدًا بعد النهضة.. وخبير يكشف تأثيره على مصر ً