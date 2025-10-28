كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

تصوير - محمد معروف

قال الداعية عمرو مهران، إن المغالاة في تكاليف الزواج تحدث ضغوطا كبيرة على الولد والفتاة لدرجة أن يخرج كل منهما أسوأ ما فيه بعد الزواج، ويؤدي في النهاية إلى فشل الزواج.

وأضاف في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا، أن المغالاة في المهور وتكاليف الزواج ضد الشرع، وتعد من الأسباب الرئيسية لفشل الزواج، مشيرًا إلى أن الزواج يحتاج رحمة من الأهل وتحمل الأمانة والمسئولية من الشخص، ويحتاج من الفتاة أن تدرك أن هذه العلاقة أساسها الود والرحمة وإظهار الجمال الرباني في العلاقة.

ووجه عمران مجموعة من النصائح للشباب والفتيات للبناء عليها أثناء فترة اختيار الشريك قائلا:"يجب التركيز أن تكون العائلة متزنة، وأن تكون النفسية سهلة، وأن يتابع كل منهما تصرفات الآخر مع أسرته وعلاقته بها وكذلك مع الآخرين، مع ضرورة التركيز على الأخلاق والعلاقة بالمولى عز وجل ومدى تحمل الولد للمسئولية، وأن يكون هناك توافق متقارب إلى حد ما".

وأِشار الداعية عمرو مهران إلى أن الخطوبة فترة مناسبة لتعرّف كل الشريكين على بعضهما عن قُرب، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية وفي وجود الأهل.

ونوه عمرو مهران، إلى أن فترة من 6 شهور إلى عام مدة مناسبة للخطوبة ويتم بعدها الزواج مباشرة، بعد أن يكون كل من الشريكين تعرف على الآخر بشكل أكبر، وتعوّد كل منهما على الآخر، مشددا على أنه حال استمرار الخطوبة لوقت أكثر من ذلك، ستكون هناك خطورة على علاقة الولد والفتاة.

اقرأ أيضًا:

تقنيات تُجسّد روح المقبرة الأصلية.. تفاصيل جديدة عن قاعتي توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: شبورة ونشاط رياح وارتفاع الحرارة على هذه المناطق

5 قرارات لحل أزمة نقص "بنج الأسنان".. التوزيع بنظام "الكوتة الأسبوعية"