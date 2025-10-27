بيان مهم من محافظة الجيزة بشان استعدادات افتتاح المتحف الكبير



قال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إن المحافظة تشهد حالة من الفرحة والفخر الشعبي مع اقتراب الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وهو الصرح العالمي الذي يعكس مكانة مصر الحضارية والتاريخية بين دول العالم.



وأشار المحافظ، بحسب بيان، الاثنين، إلى أن هناك مشاركة مجتمعية واسعة من المنشآت السياحية والفندقية في هذا الحدث التاريخي من خلال بث المواد الترويجية والتعريفية الخاصة بالمتحف المصري الكبير على الشاشات العامة داخل الشوارع والميادين، وعلى الشاشات الداخلية والخارجية للفنادق والمطاعم والمولات التجارية؛ بهدف تثقيف المواطنين والزائرين وتعريفهم بعظمة المتحف ومقتنياته الفريدة وذلك بالتنسيق مع المحافظة.



وأضاف محافظ الجيزة، أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ العام للاحتفال، من خلال رفع كفاءة الطرق والمحاور والمناطق المحيطة بالمتحف، وتجميل الميادين، وتكثيف أعمال النظافة والتشجير والإضاءة بما يعكس أجواء البهجة والترحيب بضيوف مصر من مختلف دول العالم.



وأكد أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع أثري أو سياحي، بل هو مشروع وطني يمثل فخر كل مصري، موجهاً الشكر لجميع الجهات الداعمة وشركاء النجاح من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.



