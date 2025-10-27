الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرًا جديدًا



تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد 23 سفيرًا جديدًا لدى جمهورية مصر العربية.



وجاءت قائمة أسماء السفراء الجدد، على النحو التالي:



- ريتا فيكتوريا هيرنتشار، سفيرة المجر.

- إيواي فوميو، سفير اليابان.

- عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان الإسلامية.

- ماكينتو سيباستياو لوبيز، سفير جمهورية أنجولا.

- منير سيسي، سفير جمهورية غينيا.

- لويز اليزابيت سيرل، سفيرة نيوزيلندا.

- ميهاو موركوتشينسكي، سفير جمهورية بولندا.

- سوريش كيه ريدي، سفير جمهورية الهند.

- لارس بو موللر، سفير مملكة الدنمارك.

- لوس إيلينا مارتينيز كاساب، سفيرة جمهورية كولومبيا.

- يفغيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروس.

- مارك إدوارد برايسون - ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

- أريك بيرجير هوسم، سفير مملكة النرويج.

- نجوين نام دوونج، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية.

- إيدن أنتوني أوهارا، سفير أيرلندا.

- نيكولوز إبخازافا، سفير جورجيا.

- حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

- سيرخيو رومان كارانثا فورستر، سفير مملكة إسبانيا.

- أجوستينو باليزى، سفير الجمهورية الإيطالية.

- هنري ب. فانبوله، سفير جمهورية ليبيريا.

- كريستيان مولر، سفير دوقية لوكسمبورج (مقيم في لوكسمبورج).

- تاتيانا دانييلا غارسيا سيلفا، سفيرة جمهورية نيكارجوا (مقيمة في تركيا).

- دانييلا روتوندارو، سفيرة جمهورية سان مارينو (مقيمة في روما).



وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالسفراء الجدد المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع دولهم، وحرصها الراسخ على تعزيز أواصر التعاون الثنائي في شتى المجالات.



كما أعرب عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتقديم سبل الدعم والمساندة اللازمة، بما يسهم في تعميق أواصر التقارب والتعاون والتنسيق المنشود بين الجانبين.



اقرأ أيضًا:



تقنيات تُجسّد روح المقبرة الأصلية.. تفاصيل جديدة عن قاعتي توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير









طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: شبورة ونشاط رياح وارتفاع الحرارة على هذه المناطق









5 قرارات لحل أزمة نقص "بنج الأسنان".. التوزيع بنظام "الكوتة الأسبوعية"





