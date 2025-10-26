وزير الزراعة يفتتح النسخة الأولى من معرض بساتين زراعة القاهرة

كتب - عمر صبري:

افتتح علاء الدين فاروق وزير الزارعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، النسخة الأولى من معرض البساتين EXPO-2025 الذي تنظمه كلية الزراعة بجامعة القاهرة في إطار دعم البحوث التطبيقية وتشجيع الابتكار في مجالات الزراعة والإنتاج النباتي.

وبحسب بيان، يُقام المعرض على مساحة 6000 متر مربع، ويستمر لمدة شهر كامل، حيث يشارك فيه المعرض 50 شركة متخصصة، في مجالات البساتين وأشجار الفاكهة، ومستلزمات الحدائق، والزهور ونباتات الزينة.

حضر فعاليات الافتتاح، الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن يحيي عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكلية، ولفيف من قيادات وزارة الزراعة، وعدد من رؤساء الأقسام بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تفقد وزير الزراعة، ورئيس جامعة القاهرة أجنحة المعرض وأقسامه المختلفة، واستمعا إلى شرح مفصل من الباحثين ومهندسي الزراعة حول أحدث المشروعات البحثية والابتكارات الزراعية، كما شملت الجولة تفقد المزروعات والبساتين التجريبية داخل الكلية التي تمثل نموذجًا للتكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي.

وأكد وزير الزارعة، أهمية التعاون بين الوزارة ومعهد البحوث الزراعية وجامعة القاهرة والذي يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات التعليم والبحث العلمي والجهات التنفيذية، بما يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، لاسيما أن صناعة الزهور هي صناعة هامة داخل مصر، مشيرًا إلي حرص الوزارة علي حل المشكلات التي قد تواجه العارضين لاسيما أن المعرض يمثل فخر لكل الزراعيين، موجهًا الشكر لرئيس جامعة القاهرة د. محمد سامي عبد الصادق، ولكافة عارضي المشروعات المتوسطة.

وأكد الدكتور محمد سامي، حرص جامعة القاهرة علي تطوير منظومة البحث العلمي التطبيقي في المجالات الزراعية، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، والعمل علي تأسيس بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة لخدمة أهداف التنمية الزراعية في مصر، مشيرًا إلى أن كلية الزراعة تُعد من أعرق الكليات الزراعية في المنطقة، وتعمل على إعداد كوادر قادرة على الابتكار والتطوير في مجالات الزراعة الحديثة والذكية.

ومن جانبه، قال د. أيمن يحيي عميد كلية الزراعة، إن معرض البساتين الذي تنظمه الكلية يعكس رؤيتها في الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي، من خلال ما يقدمه من نماذج بحثية ومنتجات زراعية تمثل حصاد جهود طلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجالات البساتين، والزراعة المستدامة، والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، مؤكدًا أن الكلية تعمل وفق استراتيجية جامعة القاهرة في تطوير منظومة التعليم والتدريب الزراعي، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ويعزز الدور الوطني للكلية في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

