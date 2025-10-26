يمامة: سنمارس المعارضة الوطنية بخطة تشريعية تستند إلى ثوابت الوفد



أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ستنتهج نهج المعارضة الوطنية المسؤولة، التي تستهدف دعم المصلحة العامة وصون مكتسبات الدولة المصرية، انطلاقًا من الحرص على بناء مستقبل أفضل للمواطنين.



وأضاف "يمامة" عقب إعلان المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اختياره رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب أعد خطة ورؤية تشريعية ترتكز على ثوابته التاريخية في دعم الديمقراطية، واحترام الدستور، وترسيخ دولة القانون، وتعزيز قيم المواطنة والمساواة، مع السعي إلى تصحيح المسار حين يلزم، وتقديم البدائل والحلول الموضوعية التي تخدم الوطن والمواطن.



وشدد رئيس حزب الوفد على أن المعارضة الوطنية شريك في بناء الوطن، من خلال استراتيجية تقوم على الحوار الجاد، والخطط الرشيدة، والتعاون فيما يحقق التنمية والاستقرار.



واختتم "يمامة" تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الوفد، وهو أقدم الأحزاب السياسية في مصر، سيظل دائمًا صوتًا وطنيًا حرًا يساهم في الحفاظ على أركان الدولة ومكتسباتها.