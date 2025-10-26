يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

كتب- محمد نصار:

أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.



وأوضح الوزير أن هذا القرار في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.



وأكد جبران أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي منه، وذلك وفقًا لأحكام القانون.



وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل أصدرت اليوم الكتاب الدوري رقم (20) لسنة 2025 إلى كافة مديريات العمل بالمحافظات، بشأن منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة، في إطار حرص الوزارة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع قطاعات الدولة، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية منها.



وشدد وزير العمل على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات بنشر أحكام الكتاب وتنفيذها، ووضعها موضع التطبيق في مواقع العمل والإنتاج، كل في نطاق اختصاصه.