

تُعلن هيئة أبوظبي للتراث اليوم (الأحد)، خلال حفل إعلامي يُقام على مسرح شاطئ الراحة في تمام الساعة الثامنة مساءً، عن قائمة الـ48 شاعراً الذين تأهلوا للمنافسة في الموسم الثاني عشر من برنامج "شاعر المليون"، الذي تنتجه الهيئة تحت شعار "قصيدنا واحد" والذي يعد الحدث الأبرز في عالم الشعر النبطي على مستوى الوطن العربي.



ويمثّل الحفل الانطلاقة الرسمية لموسم جديد من البرنامج الذي رسّخ مكانته بوصفه أكبر منصّة للاحتفاء بالشعر النبطي وإبراز مواهب الشعراء من مختلف الدول العربية ومن خارجها، إذ ينتظر عشّاق الكلمة النبطية انطلاق المنافسات المباشرة على مسرح شاطئ الراحة، حيث تتجدّد رحلة الوصول إلى بيرق الشعر.



وشهدت المرحلة الأولى من الموسم الثاني عشر إقبالاً واسعاً، حيث استقبلت لجنة التحكيم أكثر من 1200 قصيدة قدّمها شعراء وشاعرات من 25 دولة، خضعت جميعها لعمليات فرز وتقييم دقيقة.



وانطلقت جولات لجنة التحكيم لمقابلة الشعراء من الرياض مروراً بـ الكويت وعمّان ومسقط وصولاً إلى أبوظبي، بمشاركة 959 شاعراً بينهم 20 شاعرة من 19 دولة، قدّموا أداءً شعرياً مميزاً أمام لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية.



وعُرضت خمس حلقات تسجيلية عبر قناتي "أبوظبي" و"بينونة"، تناولت أربع منها جولات اللجنة التي أسفرت عن اختيار قائمة المئة من 13 دولة، فيما خضع الشعراء المتأهلون لاختبارات شفهية وتحريرية استعرضتها الحلقة الخامسة، تمهيداً لاختيار قائمة الـ48 شاعراً النهائية التي سيتم الإعلان عنها خلال الحفل المرتقب غداً.



ويُعد برنامج "شاعر المليون"، منذ عام 2006، أحد أبرز المشاريع الثقافية العربية الهادفة إلى صون الموروث الأدبي غير المادي، وتعزيز مكانة الشعر النبطي في المشهد الثقافي المعاصر، عبر دعم الموهوبين وتمكينهم من التواصل مع الجمهور العربي على أوسع نطاق.



وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز في البرنامج أكثر من 15 مليون درهم إماراتي، يحصل منها الفائز بالمركز الأول على 5 ملايين درهم بالإضافة إلى لقب "شاعر المليون" وبيرق الشعر، فيما تُمنح جوائز مالية متفاوتة للفائزين من المركز الثاني حتى السادس.



ومع اقتراب انطلاق الحلقات المباشرة للموسم الثاني عشر، ينتظر جمهور الشعر في الخليج والوطن العربي منافسات قوية تكرّس مكانة البرنامج بوصفه منصة ثقافية رائدة تجمع بين الأصالة والإبداع، وتحتفي بالشعر النبطي كصوتٍ يجسّد الهوية العربية وقيمها الأصيلة.



