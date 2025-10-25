يوسف زيدان يكشف حقيقة تعاونه مع ناشر إسرائيلي: "لا داعي لهذا الضجيج"

كتب- محمد شاكر:

هاجم الكاتب يوسف زيدان، ما زعمه بعض الأشخاص الإسرائيليين، من وجود تعاون بينه وبين بعض الناشرين الإسرائيليين.

وقال زيدان في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يا "إيدي كوهين" ويا جميع الغافلين.. هو تعاون ثقافي (مصري/ فلسطيني) وليس لإسرائيل دخل فيه من قريب أو بعيد، وهو تعاون (عربي/ عربي) ليس للعبرية أي صلة به.

وأضاف زيدان: استقبلت أمس في منزلي بالإسكندرية، الأستاذ "صالح عبّاسي" وأسرته، باعتباره صديقًا فاضلًا ولنا أصدقاء مشتركين مصريين وفلسطينيين، واتفقت معه على نشر الكتابين (الإشارات الأولى، الإشارات الثانية) من خلال دار النشر العربية التي يملكها ويديرها، واسمها "كل شيء حيفا" باعتبارها دار نشر عربية خالصة، وليست لها صلة باللغة العبرية.. فلا داعي لهذا الضجيج والزعيق الأجوف، خصوصًا في الفترة الحالية، لأنني مشغول جدًا هذه الأيام بكتابة روايتي: "الباز الأشهب"، فالرجا عدم الإزعاج.

