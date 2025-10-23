إعلان

"فتوح علام" رئيسًا لقطاعات التشغيل والتحكم بـ"شمال الدلتا" للكهرباء

كتب- محمد صلاح:

12:58 م 23/10/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعقد الآن مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لاستعراض ومناقشة أنشطة الشركة بعض الملفات المتعلقة بتحسين نسب الفقد والتحصيل بالإضافة لمتابعة أعمال الضبطية وتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة.

ويشهد مجلس الإدارة خلال الجلسة، صدور قرار تعيين المهندس فتوح علام رئيس قطاع توزيع كهرباء دمياط رئيسًا لقطاعات التشغيل والتحكم.

ومن المقرر أن يتم إجراء تبديل بين المهندس حامد عبد الخالق رئيس قطاعات الشئون الفنية الحالي لتولي رئاسة قطاعات الشبكات والتحكم على أن يتولى المهندس فتوح علام رئاسة قطاعات الشئون الفنية بالشركة وهي الدرجة الوظيفية التي اجتاز فيها اختبارات شغل الوظيفة.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23-10-2025

أسعار الحج الاقتصادي 2026 "طيران"

قانون الإجراءات الجنائية.. الحالات المسموح فيها دخول المنازل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكهرباء فتوح علام شمال الدلتا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

غزة والاستثمارات والمتحف الكبير.. تفاصيل لقاء السيسي وملك بلجيكا
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع خلال منتصف التعاملات اليوم
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"