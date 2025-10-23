"فتوح علام" رئيسًا لقطاعات التشغيل والتحكم بـ"شمال الدلتا" للكهرباء

يعقد الآن مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لاستعراض ومناقشة أنشطة الشركة بعض الملفات المتعلقة بتحسين نسب الفقد والتحصيل بالإضافة لمتابعة أعمال الضبطية وتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة.

ويشهد مجلس الإدارة خلال الجلسة، صدور قرار تعيين المهندس فتوح علام رئيس قطاع توزيع كهرباء دمياط رئيسًا لقطاعات التشغيل والتحكم.

ومن المقرر أن يتم إجراء تبديل بين المهندس حامد عبد الخالق رئيس قطاعات الشئون الفنية الحالي لتولي رئاسة قطاعات الشبكات والتحكم على أن يتولى المهندس فتوح علام رئاسة قطاعات الشئون الفنية بالشركة وهي الدرجة الوظيفية التي اجتاز فيها اختبارات شغل الوظيفة.

