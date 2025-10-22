"الزراعة" تطلق قافلة بيطرية مجانية لخدمة صغار المربين في الجيزة

كتب- عمرو صالح:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية مجانية بقرية بني مجدول بمحافظة الجيزة، ضمن مشروع القوافل البيطرية الممولة من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وذلك لخدمة صغار المربين ودعم تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظات.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن القافلة قدمت خدمات الفحص والكشف والعلاج وإجراء الجراحات البيطرية بالمجان لماشية صغار المربين، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع 1056 حالة خلال فعاليات القافلة، بهدف تحسين الصحة الحيوانية ورفع الكفاءة الإنتاجية للماشية.

وأوضح «فاضل» أن أنشطة القافلة تضمنت مقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية عبر التجريع والرش، وتقديم الرعاية الصحية للعجول والحملان حديثة الولادة، وتشخيص وعلاج الأمراض التنفسية والمعوية للحد من نسب النفوق، إلى جانب الفحص التناسلي بأحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية والمناظير لتحسين معدلات الإخصاب والتكاثر.

كما شملت القافلة ندوة إرشادية توعوية لمربي الماشية حول أساليب الرعاية المثلى ورفع الكفاءة التناسلية والإنتاجية للحيوانات، في إطار تعزيز الوعي البيطري لدى المربين.

وأشار مدير المعهد إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن التعاون المستمر بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية وصندوق التأمين على الماشية، بما يعكس تكامل مؤسسات وزارة الزراعة لخدمة المربين وتخفيف الأعباء عنهم.

ويأتي تنفيذ القافلة في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، ضمن خطة الوزارة لتكثيف الحملات الميدانية البيطرية بالقرى الأكثر احتياجًا، حفاظًا على الثروة الحيوانية وتنميتها.

