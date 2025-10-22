شهد مركز تدريب مهني بولاق الدكرور إجراء اختبارات مهنية للشباب المتقدمين على فرص العمل الجديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، خلال ملتقى توظيف نُظّم بالمركز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، المستمرة، لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام العمالة المصرية، وتعزيز فرص التشغيل بالخارج للعمالة الماهرة.

وأوضح بيان وزارة العمل، اليوم الأربعاء، أن فرص العمل تم توفيرها من خلال مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة منال عبد العزيز، الملحق العمالي بالإمارات، في إطار جهود المكتب للتنسيق مع كبرى الشركات الإماراتية لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الاختبارات أجريت لعدد من المهن المطلوبة، وهي: نجار مسلح، وحداد مسلح، ونجار خشب أثاث "موبيليا"، وصباغ خشب أثاث، وفني جبس بورد، وفني سيراميك، وفني محارة، وسباك.

وأضافت أحمد أن الرواتب تتراوح بين 1800 و2200 درهم شهريًّا، مع إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية وفقًا للإنتاجية، مشيرةً إلى أن الشركة تتحمل جميع مصروفات الاستقدام وتذاكر السفر، وتوفر السكن والمواصلات، وتلتزم بكل بنود التعاقد وفقًا لقانون العمل الإماراتي، موضحةً أن شروط التقديم شملت أن تكون سن المتقدم من 25 إلى 40 عامًا، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التخصص المطلوب، مؤكدةً أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير فرص تشغيل لائقة للشباب داخل مصر وخارجها، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.