إعلان

من بولاق إلى أبوظبي.. فرص عمل للحدادين والنجارين والسباكين المصريين -صور

كتب : أحمد السعداوي

11:53 ص 22/10/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    فرص عمل (9)
  • عرض 11 صورة
    فرص عمل (6)
  • عرض 11 صورة
    فرص عمل (5)
  • عرض 11 صورة
    فرص عمل (8)
  • عرض 11 صورة
    فرص عمل (3)
  • عرض 11 صورة
    فرص عمل (2)
  • عرض 11 صورة
    فرص عمل (11)
  • عرض 11 صورة
    فرص عمل (10)
  • عرض 11 صورة
    فرص عمل (1)
  • عرض 11 صورة
    فرص عمل (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد مركز تدريب مهني بولاق الدكرور إجراء اختبارات مهنية للشباب المتقدمين على فرص العمل الجديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، خلال ملتقى توظيف نُظّم بالمركز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، المستمرة، لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام العمالة المصرية، وتعزيز فرص التشغيل بالخارج للعمالة الماهرة.

وأوضح بيان وزارة العمل، اليوم الأربعاء، أن فرص العمل تم توفيرها من خلال مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة منال عبد العزيز، الملحق العمالي بالإمارات، في إطار جهود المكتب للتنسيق مع كبرى الشركات الإماراتية لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الاختبارات أجريت لعدد من المهن المطلوبة، وهي: نجار مسلح، وحداد مسلح، ونجار خشب أثاث "موبيليا"، وصباغ خشب أثاث، وفني جبس بورد، وفني سيراميك، وفني محارة، وسباك.

وأضافت أحمد أن الرواتب تتراوح بين 1800 و2200 درهم شهريًّا، مع إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية وفقًا للإنتاجية، مشيرةً إلى أن الشركة تتحمل جميع مصروفات الاستقدام وتذاكر السفر، وتوفر السكن والمواصلات، وتلتزم بكل بنود التعاقد وفقًا لقانون العمل الإماراتي، موضحةً أن شروط التقديم شملت أن تكون سن المتقدم من 25 إلى 40 عامًا، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التخصص المطلوب، مؤكدةً أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير فرص تشغيل لائقة للشباب داخل مصر وخارجها، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز تدريب مهني أبوظبي النجارين والسباكين المصريين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم غاز يوميًا
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا