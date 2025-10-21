تستمر لجنة مشروع العودة الطوعية المجانية للسودانيين من جمهورية مصر، في استقبال طلبات التسجيل من المواطنين السودانيين الراغبين في العودة حتى يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025.

وجددت اللجنة، في بيان رسمي صادر عنها، التزامها الكامل بجدولة الرحلات عبر القطارات لحين الانتهاء من جميع قوائم الانتظار، مهما استغرق ذلك من وقت.

آليات التسجيل في المبادرة

يتم التسجيل في المبادرة من خلال أرقام "واتس أب": (01557213251 - 01011599773 - 01011588669).

كما يتم تسجيل البيانات المطلوبة من الراغبين في العودة، وتحديد موعد الرحلة حسب "ترتيب القائمة"، علمًا بأن المواعيد المحددة غير قابلة للتقديم أو التغيير.

وتكون الرحلات مجانية (حتى عطبرة/ الخرطوم) مع تقديم وجبات، فيما يتم السماح للأسرة بأمتعة (حقيبتين + حقيبة ظهر لكل فرد).

مسارات عودة السودانيين

تنطلق مسارات عودة السودانيين، من مصر إلى الخرطوم، عبر مسارين بريين، الأول من خلال قطارات السكة الحديد، والثاني من خلال الأتوبيسات.

مسارات السكة الحديد

تنطلق مسارات العودة عبر السكة الحديد من محطة مصر برمسيس إلى محطة السد العالي في أسوان، ثم يتم التحرك بالأتوبيسات إلى "أشكيت" ومنها إلى "حلفا"، وعطبرة أو الخرطوم.

مسارات الأتوبيسات

تبدأ رحلة الأتوبيسات من ميدان عابدين في القاهرة وصولًا إلى أسوان، ومنها إلى معبر أشكيت، ومنه إلى مدينة حلفا ثم عطبرة أو الخرطوم.

أعداد السودانيين العائدين

بحسب بيانات "مبادرة العودة الطوعية"، حتى 14 أكتوبر 2025، فقد ارتفعت أعداد السودانيين العائدين من مصر إلى بلادهم لـ410 آلاف شخص، في ظل تزايد أعداد المسجلين في مشروع العودة الطوعية عبر القطارات من القاهرة إلى أسوان من خلال تسيير 3 رحلات أسبوعيًا.

من يتحمل تكلفة نقل السودانيين؟

أكدت مصادر - تحفظت على ذكر اسمها - أن السودانيين لا يتحملون أي تكلفة خاصة برحلات العودة عبر القطارات.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إن ذلك لا يعني أن هيئة السكة الحديد لا تحصل على مقابل مادي جراء تسيير رحلات العودة، موضحة أن العودة الطوعية مجانية بالنسبة للمواطن، بمعنى أن الأسر السودانية لا تُسدد أي مبالغ مادية للسكة الحديد.

وأضافت المصادر، أن السكة الحديد في المقابل تحصل على مقابل تسيير هذه الرحلات من خلال الجهات المنظمة لمشروع العودة الطوعية.

وأشارت المصادر، إلى أن مصر تقوم بتسهيل إجراءات العودة، من خلال تخصيص 3 رحلات أسبوعيًا، بقطارات مخصصة فقط لنقل السودانيين، في توقيتات معلومة تسهيلًا عليهم.

ووفق تتبع مصراوي لمشروع العودة إلى السودان، فقد تبين أن تكاليف الرحلات بشكل كامل سواء المُسيرة عبر القطارات أو الأتوبيسات تتحملها منظومة الصناعات الدفاعية.

وكانت تأسست منظومة الصناعات الدفاعية في السودان عام 1993 باسم هيئة التصنيع الحربي، وتم تغيير اسمها في عام 2017 إلى منظومة الصناعات الدفاعية وتشرف عليها القوات المسلحة.

