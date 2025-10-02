السجيني: اندهشت من قرار وزير العدل بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية

وجَّه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد "السجيني"، أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق المصلحة العامة وصون الحقوق والحريات.

وتقدم بالشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، والحكومة، على ما وصفه بالموضوعية والحيادية الشديدة في مناقشة رسالة رئيس الجمهورية.

وأضاف "السجيني"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس: "اندهشت من قرار وزير العدل، ولكن الجميع يحترم الرأي والرأي الآخر، فممثل الحكومة أوضح أن هناك استحالة لحصر الحالات الخطرة، وأوضح كذلك الآثار المترتبة على العمل القضائي، وصعوبة وضع بدائل جديدة للحبس الاحتياطي في ظل غياب البنية التحتية المعلوماتية الكافية".

ووصف رئيس لجنة الإدارة المحلية، اجتماع اللجنة العامة الذي عقد أمس، بأنه كان "اجتماعًا تاريخيًا"، مشيرًا إلى أنه أُدير بكفاءة من جانب رئيس مجلس النواب، بما يرسخ نهج الحوار الديمقراطي والمناقشة المستفيضة بين جميع الأطراف.

