إعلان

نائب وزير الصحة يجري زيارة مفاجئة لمستشفى كفر الزيات.. ويوجه بإجراءات صارمة

كتب- أحمد جمعة:

01:35 م 02/10/2025

زيارة تفقدية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية مساء أمس.


ووفق بيان، بأتي ذلك في إطار توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث وجه بسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وتنظيم دخول المرضى والمرافقين، والاستجابة الفورية لشكاواهم، كما أوصى بإحالة رئيس قسم الاستقبال والطوارئ إلى الشؤون القانونية للتحقيق، ومحاسبة الشركة المسؤولة عن تأمين المستشفى لتقصيرها في أداء مهامها.


وخلال الزيارة، تفقد نائب الوزير قسم الرعاية المركزة، حيث اطمأن على حالة المرضى المحجوزين، ووجه الأطباء بمتابعة دقيقة للحالات وعرض نتائج الفحوصات بسرعة، كما أشاد بأداء أطباء قسم رعاية الأطفال، واستمع إلى آراء المرضى المحجوزين بالأقسام الداخلية لتقييم جودة الخدمات المقدمة.


وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور قنديل تفقد أقسام الأشعة والمعامل، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة القصوى من الأجهزة المتاحة لتحسين جودة الخدمات الطبية، كما وجه بزيادة معدل العمليات الجراحية والاستغلال الأمثل لغرف العمليات المجهزة بالمستشفى.


وفي ختام الزيارة، شدد نائب الوزير على ضرورة تلافي أي سلبيات تم رصدها خلال الجولة بشكل فوري.




لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيارة تفقدية نائب وزير الصحة الدكتور عمرو قنديل مستشفى كفر الزيات العام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مستوى قياسي جديد.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
الدولار يواصل خسائره ويهبط 12 قرشا بمنتصف تعاملات اليوم
محمود سعد: أول مرة أصبغ شعري.. وهذا رأيي في لبس الحلق للرجال والبوتكس والفيللر - فيديو
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع