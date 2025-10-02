التعليم العالي: منتج جديد لعلاج حساسية اللاكتوز لدى 50% من المصابين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مكتبها الإعلامي، عن استمرار مبادرة "بديل المستورد 2025" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، والتي تهدف إلى دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وكشفت الوزارة، عن منتج جديد يحمل اسم "لاكتوفري Lacto-Free"، صُمم خصيصًا لعلاج حساسية اللاكتوز التي تصيب أكثر من نصف السكان، وذلك ضمن حزمة من المنتجات المبتكرة.

ويضم المنتج أشكالًا صيدلانية متعددة تشمل: كبسولات لاكتيز 250 مجم، أقراص لاكتيز 200 مجم، نقط لاكتيز، وأكياس لاكتيز، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب وكبار السن.

ويتميز "لاكتوفري" بكونه إنزيمًا محمّلًا على مادة طبيعية يمكن استخدامه أكثر من مرة، ما يقلل من التكلفة ويعتمد على تكنولوجيا محلية منخفضة التكاليف، مع سهولة في الاستخدام تناسب جميع المستهلكين.

وأكدت الوزارة، أن المنتج يمثل قيمة مضافة مهمة، ليس فقط في علاج حساسية اللاكتوز، بل أيضًا في دعم صناعة الألبان الخالية من اللاكتوز داخل مصر، مشيرة إلى أن المستفيدين من الابتكار يشملون شركات إنتاج الألبان والصناعات الغذائية إلى جانب المرضى.

