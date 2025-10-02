تعرف على إصدارات "القومي للترجمة" بمعرض دمنهور الثامن للكتاب 2025

كتب- محمد شاكر:

يستعد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح، للمشاركة في معرض دمنهور الثامن للكتاب، والذي من المقرر انطلاقه اليوم الخميس الموافق ٢ أكتوبر ويستمر حتى السبت ١١ أكتوبر ، بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصار ات أكتوبر المجيدة.



تتضمن قائمة مشاركات المركز القومي للترجمة في معرض دمنهور ما يقرب من ١٢٠ عنوان من أهم وأحدث إصداراته، في مجالات الفلسفة والرياضيات والتاريخ والعلوم الاجتماعية والفنون، ومن بينها: "رسائل ابن البيطار"، و"الحب والحرب في عيون طفل"، و"سعد زغلول والوطنية المصرية"، و"أفول إمبراطورية الغرب"، و"التراث الثقافي غير المستغل"، و"دنشواي.. فاجعة إنسانية وفزاعة استعمارية"، و"التاريخ الإجرامي للجنس البشري"، و"في مواجهة الأدب العالمي"، و"أبطال في طابور الماء"، و"مع دانتي في الجحيم"، و"فرقة العمال المصرية"، و"نهب الفقراء"، و"دينيس ديدرو والحركة الموسوعية"، و"صورة المجتمع المصري"، و"سياسة روسيا الخارجية"، و"عالم مرتضى الزبيدي".

جدير بالذكر أن جناح المركز بالمعرض سيقدم خصمًا ٢٥٪ على جميع الإصدارات المشاركة في معرض دمنهور الثامن للكتاب ٢٠٢٥.







