إعلان

تعرف على إصدارات "القومي للترجمة" بمعرض دمنهور الثامن للكتاب 2025

كتب : محمد شاكر

04:00 ص 02/10/2025

معرض دمنهور للكتاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد شاكر:
يستعد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح، للمشاركة في معرض دمنهور الثامن للكتاب، والذي من المقرر انطلاقه اليوم الخميس الموافق ٢ أكتوبر ويستمر حتى السبت ١١ أكتوبر ، بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصار ات أكتوبر المجيدة.


تتضمن قائمة مشاركات المركز القومي للترجمة في معرض دمنهور ما يقرب من ١٢٠ عنوان من أهم وأحدث إصداراته، في مجالات الفلسفة والرياضيات والتاريخ والعلوم الاجتماعية والفنون، ومن بينها: "رسائل ابن البيطار"، و"الحب والحرب في عيون طفل"، و"سعد زغلول والوطنية المصرية"، و"أفول إمبراطورية الغرب"، و"التراث الثقافي غير المستغل"، و"دنشواي.. فاجعة إنسانية وفزاعة استعمارية"، و"التاريخ الإجرامي للجنس البشري"، و"في مواجهة الأدب العالمي"، و"أبطال في طابور الماء"، و"مع دانتي في الجحيم"، و"فرقة العمال المصرية"، و"نهب الفقراء"، و"دينيس ديدرو والحركة الموسوعية"، و"صورة المجتمع المصري"، و"سياسة روسيا الخارجية"، و"عالم مرتضى الزبيدي".
جدير بالذكر أن جناح المركز بالمعرض سيقدم خصمًا ٢٥٪ على جميع الإصدارات المشاركة في معرض دمنهور الثامن للكتاب ٢٠٢٥.



اقرأ أيضاً:


بعد إصابة 4 طلاب.. ما إجراءات "مدرسة الألسن" لمواجهة مرض "HFMD"؟




وزير التعليم العالي يبحث مع "DAAD" تعزيز التعاون


بقايا أشجار تعيق حركة دخول وخروج تلاميذ مدرسة بأكتوبر.. وتحرك من "التعليم"



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القومي للترجمة معرض دمنهور المركز القومي للترجمة الدكتورة رشا صالح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة