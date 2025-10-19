"سلامة الغذاء": 4100 رسالة غذائية مصدرة بنحو 185 ألف طن لـ1320 شركة

كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 38 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 11 - 17 أكتوبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على رأسها تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 77 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 43 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وقد تم تسجيل 2 محطة تعبئة وجاري اعتماد 11 منشأة بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة.

كما أصدرت الإدارة 646 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 496 شركة.

وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بنحو 4100 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 185 ألف طن، صادرة عن 1320 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 815 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت دقيقًا ومنتجات من الحبوب، ثمارًا وفواكه، خضراوات ودرنات، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، جاءت صادرات البطاطا الحلوة في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 12 ألف طن، تلتها الخضراوات المجمدة المشكلة بنحو 10 آلاف طن، ثم الفاصولياء بأنواعها بكمية بلغت 9 آلاف طن، وبلغ إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة 36 صنفًا بنحو 35 ألف طن.

كما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 13 ألف طن، تلته المانجو بنحو 8 آلاف طن، ثم الفراولة بكمية بلغت 7 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 35 صنفًا بكمية بلغت 37 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت الصومال، السعودية، المغرب وسوريا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 190 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 710 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 685 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 440 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1150 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2140 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 465 ألف طن، مستوردة من قِبل 890 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، أمريكا وإندونيسيا من بين إجمالي 82 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 570 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 393 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ 380 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1304 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 550 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 85 مستورد خلال نفس الفترة.