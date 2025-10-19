كامل الوزير: نطبق شعار "لا استيراد من الخارج"

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت"، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

وخلال الاجتماع، قال الوزير إن "النقل" تطبق نهجا شعاره "لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل".

وتم استعراض تقرير مجلس إدارة الشركة وما تم تنفيذه خلال الفترة المشار إليها من تنمية لأصول الشركة واستثمار أصولها الاستثمار الأمثل لتحقيق أعلى عوائد مالية للشركة وتطوير العديد من المحطات وأنظمة الحجز الإلكتروني وزيادة أسطول الشركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وأصبحت الشركة تمتلك 223 حافلة حتى نهاية عام 2024 بالإضافة إلى تطوير منظومة الحجز الإلكتروني لتسهيل عمليات الحجز على العملاء وزيادة حجم المبيعات وذلك عن طريق (خدمة العملاء - الويب سايت - تطبيق الموبايل) والذي كان له أثرًا ملحوظًا في زيادة عوائد وإيرادات الشركة.

كما تم استعراض ما حققته الشركة من إيرادات في عام 2024 حيث بلغت 617 مليون جنيه، كما بلغ عدد الرحلات المنفذة 46090 رحلة وعدد الركاب 3.1 مليون راكب في عام 2024.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة التدعيم الدائم للشركة بأحدث أنواع الأتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء، مشيرًا إلى الخطوات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب.

وأضاف أن هذا النهج هو نهج جميع وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار "لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل"، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج مختلف أنواع الأتوبيسات.

ولفت إلى أن تحديث الأسطول يجب أن يكون بالتوازي مع استمرار تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الشركة، والاهتمام بأن تكون الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات، وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة، والتوسع في إقامة المحطات النموذجية وكذلك العمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة، ورفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين واستمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم والالتزام بمواعيد قيام الأتوبيسات وإعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للأتوبيسات بما يساهم في أن تحافظ الشركة على ريادتها للشركات العاملة في هذا المجال.

