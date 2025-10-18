تفقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، عددًا من المنشآت الصحية بمحافظة الفيوم؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتعزيز الوجود الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين والفرق الطبية لتطوير الخدمات.

واستهل الجولة بزيارة مستشفى الفيوم العام؛ حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، وأوصى بتوفير 10 أجهزة قياس ضغط، وتسريع التعامل مع الحالات، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات في الصيدلية والمعمل، وتابع الحالات في الأقسام الداخلية والرعاية المركزة، موجهًا بالتحقيق مع المقصرين في متابعة المترددين، مؤكدًا استغلال غرفة التطبيب عن بعد، والالتزام بمكافحة العدوى في وحدة الأطفال حديثي الولادة، مع رفع كفاءة سكن الأطباء وتخلص فوري من الكهن خلال 48 ساعة.

وتوجه نائب الوزير إلى وحدة طب أسرة منشأة عبد الله؛ حيث تفقد الاستقبال والطوارئ وعيادات الأسرة والأسنان والصيدلية، وتابع متابعة الحوامل والأطفال والمبادرات الصحية، وأثنى على أداء الفريق الطبي، مشددًا على متابعة الحالات المكتشفة وتوافر الأدوية.

وتفقد الدكتور عمرو قنديل، في مستشفى أبشواي المركزي، العيادات الخارجية والطوارئ والإنعاش الرئوي والأشعة والمعمل والأقسام الداخلية والرعاية المركزة والغسيل الكلوي، واستمع إلى المواطنين الذين أشادوا بجودة الخدمات، موجهًا بربط تقارير الأشعة إلكترونيًّا، وأشاد بجهود المدير والفريق الطبي.

وشملت الجولة وحدة طب أسرة سنرو؛ حيث وجه بتنظيم الزحام أمام الوحدة وتسريع الإنجاز، مع الإشادة بقافلة طبية بالتعاون مع المجتمع المدني، واطمأن على توافر وسائل تنظيم الأسرة والأدوية والألبان.

وترأس نائب الوزير اجتماعَين لمديري المستشفيات والإدارات الصحية، بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية، والدكتورة نيفين شعبان قائم بأعمال مدير المديرية؛ لمناقشة الملاحظات ووضع توصيات للتنفيذ الفوري.

وأشاد قنديل بأداء مستشفى صدر الفيوم كأفضل مستشفى بالمحافظة، وأوصى بصرف مكافآت لفرق إدارة المعامل والرصد البيئي والمتوطنة والسلامة المهنية، ولمديري الإدارات والرعاية الأساسية والأمومة والطفولة، تقديرًا لاعتماد 7 منشآت رعاية أولية من الهيئة العامة للرقابة خلال 2025، موجهًا بنقل مسؤولي مكتبي صحة فيديمين والغرق للتحقيق، وتوقيع جزاء على فرق مكاتب الصحة والتطعيمات وصحة البيئة، مع مهلة 30 يومًا لتلافي الملاحظات، معربًا عن شكره للمديرية والفرق على تحسين الأداء، ومؤكدًا حرص الوزارة على تيسير الخدمات وتذليل الصعاب أمام المواطنين.

اقرأ أيضًا:

أجواء حارة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

أين تُخصص الموارد المادية التي وفرتها الحكومة من زيادة المحروقات؟.. "خطة النواب" توضح